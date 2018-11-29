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أخبار العالم

الأرجنتين : ولي العهد السعودي يتمتع بالحصانة بتمثيله المملكة في مجموعة الـ 20

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت الخارجية الأرجنتينية، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيتمتع بالحصانة في الأرجنتين باعتباره ممثل دولة عضو في مجموعة "G20" الدولية ذات السيادة، بحسب قناة روسيا اليوم.

ووصل ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين أمس الأربعاء لتمثيل المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى التي تستضيفها بوينس آيرس من 30 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.

وقال نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، دانييل رايموندي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس: "لقد أكدنا سابقا أن ولي العهد السعودي يمثل هنا دولة ذات سيادة وهي عضو في مجموعة G20، وبهذه الصفة يتمتع بالحصانة".

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