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في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
ريهام قدري
شاركت العديد من الفنانات بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 40 بدار الأوبرا المصرية، الذي بدأت فعالياته منذ عشرة أيام وضمت عروضا خاصة لأفلام وأعمال فنية مميزة.

وتألقت بعض الفنانات بفساتين باللون الفضي نالت إعجاب العديد من المتابعين، أبرزهن نور ونسرين الأمين وناهد السباعي وهدي المفتي وغيرهن ممن ظهرن بالإطلالة الفضية.

وتألقت اللبنانية نور بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، واختارت فستانا رماديا من قماش التل، مزينا بالفصوص اللامعة أسفل الصدر، كما ارتدت ناهد فستانا طويلا باللون الفضي، والمصنوع من الدانتيل، وتخلل الفستان بعض التطريزات باللون الذهبي والزيتي.

وخطفت نسرين الأنظار على السجادة الحمراء في المهرجان، بفستان فضي لامع، ونالت هدي المفتي إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بفستان من اللون الفضي الهادئ.

ودخلت منال سلامة في سباق الفضي، علي السجادة الحمراء بحفل ختام المهرجان.

واختتمت، اليوم، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، بدار الأوبرا المصرية.
في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء
في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء
في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء
في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء
في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء
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