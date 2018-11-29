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برلمان

برلماني يطالب بوضع آليات خاصة بـ التوك توك للقضاء على مشاكله

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
أسامة علي
أكد اللواء أحمد حسين الخشب عضو مجلس النواب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التوك أصبح ظاهرة خطيرة يجب دراستها ووضع آليات لاستعماله، مع التشديد على تنفيذ هذه الآليات.

وأضاف"الخشب" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" الشباب أصحاب المهن والحرف بدأوا يتجهون إلى الاعتماد على التوك توك لـ كسب الرزق الأمر الذي يهدد العديد من المهن والحرف، إضافة إلى انصراف الأطفال عن دراستهم للعمل علي التوك توك وهو ما يهدد مستقبلهم، إضافة إلى الاختناق المرورى والزحمة التي يتسبب بها.

كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بأن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ "التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلًا عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم، ومن ثم فقد وجه رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ "التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.
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