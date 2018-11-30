تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق المصرية، على النحو التالي:
عيار 24: 694 جنيهًا
عيار 21: 607 جنيهات
عيار 18: 520 جنيهًا
الجنية الذهب: 4860 جنيهًا
ورصد التقرير أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97، شراء 17.85
اليورو: بيع 20.28، شراء 20.10
الجنية الاسترليني: بيع 22.94، شراء 22.64
دينار كويتي: بيع 58.82، شراء 58.42
الريال السعودي: بيع 4.78، شراء 4.75
عيار 24: 694 جنيهًا
عيار 21: 607 جنيهات
عيار 18: 520 جنيهًا
الجنية الذهب: 4860 جنيهًا
ورصد التقرير أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97، شراء 17.85
اليورو: بيع 20.28، شراء 20.10
الجنية الاسترليني: بيع 22.94، شراء 22.64
دينار كويتي: بيع 58.82، شراء 58.42
الريال السعودي: بيع 4.78، شراء 4.75