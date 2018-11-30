تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، تقريرًا خاصا بأسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق المصرية، على النحو التالي:

عيار 24: 694 جنيهًا

عيار 21: 607 جنيهات

عيار 18: 520 جنيهًا

الجنية الذهب: 4860 جنيهًا



ورصد التقرير أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.97، شراء 17.85

اليورو: بيع 20.28، شراء 20.10

الجنية الاسترليني: بيع 22.94، شراء 22.64

دينار كويتي: بيع 58.82، شراء 58.42

الريال السعودي: بيع 4.78، شراء 4.75

