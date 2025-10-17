هل يتم بيع أرقام تليفونات العملاء لشركات الإعلانات؟.. أيمن صالح يجيب

قال أيمن صالح، مساعد رئيس تحرير CNN الاقتصادية، إنه من المستحيل أن تتورط شركات الاتصالات في تسريب أرقام التليفونات والهواتف المحمولة لشركات الإعلانات.

وأضاف أيمن صالح، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن الفكرة قائمة على ما يسمى بيزنس تجارة البيانات أو الداتا، فيشترون الداتا من الأرقام والأسماء من كل منطقة، وتؤخذ هذه البيانات من الكافيهات أو المكتبات، من خلال البيانات المسجلة لديهم.

القرصنة الإلكترونية

وقال أيمن صالح، مساعد رئيس تحرير CNN الاقتصادية، إن مصطلح القرصنة هو المصطلح الشيك لعملية النصب، يقدم فيها القرصان خدمة بطريقة غير مشروعة تخفي خلفها سرقة بيانات أو استغلالها.

وأضاف أيمن صالح، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن هذا القرصان يتميز بالذكاء وقد يكون مبرمج شاطر ويذاكر جيدا، ويقدم الخدمة بشكل مجاني.