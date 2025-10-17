قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 23 عاما من الطلاق .. أسير فلسطيني يعيد الزواج من زوجته مرة ثانية
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
حمدي رزق: مشاجرة ماكرون وزوجته على سلم الطائرة ذكاء اصطناعي.. فيديو

محمد شحتة

قال الإعلامي حمدي رزق، إن الذكاء الاصطناعي يستخدم في تغيير الحقائق، منوها أن مشهد زوجة ماكرون وهي تصفعه في الطائرة، وجدنا بعدها فيديو بالذكاء الاصطناعي لاستكمال المشاجرة بينهما على سلم الطائرة.

وأضاف حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» والمذاع على قناة صدى البلد، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ينشئ فيديوهات لرؤساء دول يلقون بيانات بأصواتهم.

وأوضح أن المحاكم حاليا قد تستقبل فيديوهات لمتهمين وهم أبرياء ولا علاقة لهم بهذه الفيديوهات والتي تعتبر حرز ضمن قضايا متهمين فيها.

وأشار إلى أن الغرب لم يفطن حتى الآن إلى كيفية مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدرته على تغيير الحقائق وتضليلها.

