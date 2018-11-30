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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 30 نوفمبر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية والعربية
مايكل عياد
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وسجل سعر الدولار 17.8424 جنيه للشراء و17.95764 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.2895 جنيه للشراء و20.4374 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني سجل نحو 22.7860 جنيه للشراء و22.9580 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.8802 جنيه للشراء و15.7734 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8604 جنيه للشراء و15.7734 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.
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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 30 نوفمبر

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