صحيفة: ألمانيا تحقق فيما إذا كان هناك سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل

ذكرت صحيفة راينشه بوست الألمانية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل طائرة المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت تحملها إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



وكانت ميركل في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه340 للهبوط في مطار كولونيا-بون في وقت متأخر أمس الخميس.



ووصفت ميركل الواقعة بأنها "عطل خطير". ومن المقرر أن تستأنف هي ووزير المالية أولاف شولتس سفرهما إلى بوينس أيرس اليوم الجمعة لكنهما سيصلان بعد أن يبدأ قادة مجموعة العشرين مناقشاتهم.



وذكرت صحيفة راينشه بوست نقلا عن مصادر أمنية أن الحكومة تتحرى إن كانت الواقعة ذات طابع جنائي رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.



وقالت مجلة دير شبيجل إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطل بالكامل الأمر الذي أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر صناعي على متن الطائرة.