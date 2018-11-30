ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

العصار يلتقي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
العصار يلتقي رئيس
العصار يلتقي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية
كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ووفد مرافق، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي هذا اللقاء على هامش زيارة الوفد السعودي لمصر لحضور افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX-2018) المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 3-5/12/2018، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.

تضمن اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تقوم بالمساهمة في تنفيذها في مصر، وتم التأكيد على ضرورة التقارب والتكامل بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية وخاصةً بين مصر والسعودية، وتم عرض مقترح بشأن تنفيذ مشروع مشترك في مجال الصناعات الكيميائية لتطوير بعض المنتجات أو استحداث منتجات جديدة، وتم الإشادة بالجناح السعودي المشارك في المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018" والمخطط إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3-5/12/2018، وأنه يوجد مشاركة من دول أخرى - الإمارات ولبنان.

وتم الإشارة إلى أنه يتبع وزارة الإنتاج الحربي قطاع للتدريب ويشتمل على مدرسة ثانوية للتعليم الفني المزدوج ومعهد فني صناعي ومجمع تكنولوجي متكامل وكلية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومركز لإعداد القادة والقطاع جاهز لاستقبال المتدربين حيث يتوفر فرص تدريبية في مختلف المجالات الفنية ونظم المعلومات والموارد البشرية، وأنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة، ويتم الإستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق النظم الحديثة في مجال الثورة الصناعية الرابعة (I 4.0) في مصانع الإنتاج الحربي.

من جانبه أشاد محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بدور وزارة الإنتاج الحربي فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة، وأشار إلى الإمكانيات التكنولوجية والتدريبية والبحثية المتطورة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي وما يتوافر بها من كوادر بشرية متميزة الأمر الذي يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانبين والذي سيعود مردوده بالإيجاب على السعودية ومصر والمنطقة بأكملها.

وأوضح رئيس الوفد السعودي أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تشارك في معرض EDEX-2018 بجناح يمتد على مساحة (760) م2 وهو يعتبر أكبر جناح -وتعرض فيه أبرز منتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تركز السعودية في الفترة الحالية على متابعة أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال لمجابهة التهديدات التي تواجهها المملكة وتعزيز قدراتها لردع أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي لها أو المساس بأمنها وشعبها.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان على أرض الواقع وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، والتي ستبدأ بزيارة الوفد السعودي لعدد من شركات الإنتاج الحربي وقطاع التدريب التابع للوزارة أثناء زيارتهم لمصر.
العصار يلتقي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية
العصار يلتقي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية
العصار يلتقي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية
loading...

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

مدحت العدل: أكتب فيلما جديدا من بطولة محمد رمضان

حملات مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة

الشرطة البريطانية "تدهس" لصوص الدراجات النارية

استخدامات غير معروفة للنشا

المرور يعلن عن موعد إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد غلقه جزئيا.. فيديو

الحكومة: أموال المعاشات في صكوك الخزانة تصل إلى 362 مليار جنيه

فيديوجراف| كلب يقود رافعة ويقتل صاحبه

رئيس الاتحاد: نستطيع الفوز على الزمالك وتكرار سيناريو الترجي

اليوم..الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادًا لبتروجيت

اجايي يواصل برنامجه التاهيلي بالأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

فيديو

عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو
العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو
عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو
الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو
المرور يعلن عن موعد إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد غلقه جزئيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟