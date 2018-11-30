منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة منى زكي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وتألقت منى بإطلالة من اختيار الاستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت فستانا أسود متوسط الطول، تميز تصميمه بصيحة الأوف شولدر، ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الكشمير.





وانتعلت بوت ذا كعب عالى باللون الفضي، والذي تعرضت بسببه للانتقادات من قبل متابعيها على إنستجرام، حيث رأى البعض أن الحذاء غير متناسق مع إطلالتها.



