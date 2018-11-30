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مرأة

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:46 م
منى زكي
منى زكي
هاجر هانئ
نشرت الفنانة منى زكي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت منى بإطلالة من اختيار الاستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت فستانا أسود متوسط الطول، تميز تصميمه بصيحة الأوف شولدر، ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الكشمير.

وانتعلت بوت ذا كعب عالى باللون الفضي، والذي تعرضت بسببه للانتقادات من قبل متابعيها على إنستجرام، حيث رأى البعض أن الحذاء غير متناسق مع إطلالتها.

واعتمدت منى زكى على تسريحة شعر ومكياج من أنامل خبيرة التجميل Ania Poniatowska، فظهرت بشعرها القصير المنسدل بشكل عشوائي، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت بالأقراط المنسدلة فقط.
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير
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