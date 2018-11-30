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رياضة

توزيع جوائز تنس الطاولة والطائرة والقدم في بارالمبياد الجامعات بالإسكندرية..صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
ريهام بكير
انتهت مسابقات تنس الطاولة والكرة الطائرة جلوس والتي أقيمت في اطار فاعليات اللقاء الرياضى لذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي باعتبار عام 2018 هو عام متحدى الاعاقة بهدف رفع مستوى الوعي بالإعاقة والطرق المثلى للتعامل معها.

وتأتي المسابقة إسهامًا من وزارة الشباب والرياضة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع والتى تنظمها الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت شعار " الإعاقة ... منحة لا محنة " وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية وملاعب كلية التربية الرياضية بنين بأبى قير.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين حيث حصلت جامعة الازهر – اسيوط على المركز الأول في الكرة الطائرة جلوس، وجاء فريق جامعة حلوان في المركز الثانى، وحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثالث.

وفى كرة القدم – إعاقة حركية: حصل فريق جماعة الاسكندرية على المركز الأول في حين جاء فريق جامعة القاهرة في المركز الثالث و حصل فريق المنوفية على المركز الثالث.

وفى تنس الطاولة جاءت النتائج على النحو التالى:

ارجل سليمة طالبات: حصلت على المركز الأول هناء جمال (أسيوط) بينما جاءت في المركز الثانى ولاء احمد(حلوان)اما المركز الثالث فحصلت عليه ايمان شعبان(بنها).

ارجل معاقة طالبات: حصلت على المركز الأول دينا عادل (الاسكندرية) بينما جاءت في المركز الثانى دعاء حسين (عين شمس) اما المركز الثالث فحصلت عليه أسماء علام(التعليم العالى).

جلوس طالبات: حصلت هند عيد(حلون)على المركز الأول بينما جاءت في المركز الثانى تريزا عيد (اسيوط)اما المركز الثالث فحصلت عليه يسر مبارك (القاهرة)

ارجل سليمة طلبة: حصل على المركز الأول مروان السكرى (دمنهور) بينما جاء في المركز الثانى عبد الرحمن محمود (عين شمس)اما المركز الثالث فحصل عليه حسام البيسى (السادات).

ارجل معاقة طلبة: حصل على المركز الأول بيتر باسم(التعليم العالى) بينما جاء في المركز الثانى محمد زكى (الفيوم)اما المركز الثالث فحصل عليه كريم رضا(حلون).

جلوس طلبة: حصل على المركز الأول أحمد عبد الفتاح (اسيوط)بينما جاء في المركز الثانى احمد سعيد(عين شمس) اما المركز الثالث فحصل عليه حسام إبراهيم (الإسكندرية).
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