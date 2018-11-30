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أخبار العالم

السعودية تبحث إمداد الهند باحتياجاتها من النفط والمنتجات البترولية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:49 م
محمد بن سلمان ورئيس
محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
أ ش أ
بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بمقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة (أرامكو) السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول كذلك الاتفاق على الاستثمار بمجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، حيث قدم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية".

كما تم - خلال اللقاء - مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وتناول اللقاء - بحسب الوكالة السعودية - بحث استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.

واستعرض الجانبان ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، إلى جانب الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.

يذكر أن ولي العهد السعودي يرأس وفد المملكة في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
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