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القومي للسكان: ننجب مواليد دولة سنويا ومعدل الزيادة 5 أضعاف البلاد المتقدمة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:03 م
عمرو حسن
عمرو حسن
هاني حسين
قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تنجب 2.5 مليون مولود في السنة، بينما مواليد قارة أوروبا بأكملها 5 ملايين مولود في السنة، ونحن ننجب سكان دولة في العام ولكن بدون موارد كثيرة، وهناك مولود جديد كل 15 ثانية.

وأضاف حسن في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن معدل الزيادة السكانية في مصر 5 أضعاف الدول المتقدمة، موضحا أن إنجلترا زاد عدد سكانها خلال 63 عاما، 15 مليون نسمة بينما مصر زادت 75 مليون نسمة.

وتابع: "الزيادة السكانية نعمة وعندما تصل إلى حد معين تتحول إلى نقمة، وعندما تكون الزيادة السكانية أكثر من معدل الموارد والخدمات المقدمة للمواطن تكون نقمة".
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