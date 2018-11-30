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فن

جمهور عمرو دياب يترقب صعوده على المسرح في كايرو فيستيفال.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:10 م
صدى البلد
سعيد فراج
يتوافد عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب الى مقر حفله في كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، والمرتقب الليلة 30 نوفمبر، في ظل تشديدات أمنية.

وتجرى الآن عمليات التجهيز الأخيرة للمسرح، واختبار وحدات الإضاءة والألعاب النارية، في الوقت الذي يترقب فيه جمهور عمرو دياب لحظة صعوده على المسرح.

وينتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي تم طرحه قبل شهر، وحقق نجاحا كبيرا.
جمهور عمرو دياب يترقب صعوده على المسرح في كايرو فيستيفال.. صور
جمهور عمرو دياب يترقب صعوده على المسرح في كايرو فيستيفال.. صور
جمهور عمرو دياب يترقب صعوده على المسرح في كايرو فيستيفال.. صور
جمهور عمرو دياب يترقب صعوده على المسرح في كايرو فيستيفال.. صور
جمهور عمرو دياب يترقب صعوده على المسرح في كايرو فيستيفال.. صور
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