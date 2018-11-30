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أخبار العالم

وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون روسيا لإطلاق السفن الأوكرانية فورا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:54 م
السفن الحربية الأوكرانية
السفن الحربية الأوكرانية المحتجزة في ميناء كيرتش
أ ش أ
طالب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع روسيا بالإفراج الفوري عن السفن الأوكرانية وطواقهما المحتجزين لديها، مشيرين إلى عدم وجود أي مبرر قانوني لدى موسكو لاستخدام القوة ضدهم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ممثلًا بمسئولة السياسة الخارجية لديه فيديريكا موجيريني.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة إن وزراء خارجية المجموعة عبروا عن قلقهم البالغ بسبب التصرفات الروسية في بحر آزوف وقيامها بعرقلة حركة الملاحة في مضيق كيرتش، ما أدى إلى تصاعد خطير للتوتر مع أوكرانيا.

وشدد الوزراء، في بيان، على ضرورة ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز أو تصعيد واحترام القانون الدولي. وقالوا: "يتعين على روسيا الافراج عن البحارة والسفن الأوكرانية والتوقف عن عرقلة حركة الملاحة البحرية".

ويأتي بيان وزراء الخارجية في إطار جهد دولي لتطويق الأزمة والتعامل مع التصعيد الأخير بين موسكو وكييف، خاصة بعد قيام الأخيرة بدعوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لنصرتها وحمايتها.

يشار إلى أن البرلمان الأوكراني وافق يوم الثلاثاء الماضي على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، ردا على احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ما اعتبرته أوكرانيا "عملا عدوانيا"، إلا أن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.
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