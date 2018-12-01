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مرأة

وصفة للشعر بالجيلاتين تغنيك عن الذهاب لصالونات التجميل

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تلجأ معظم النساء إلى المنتجعات الصحية والصالونات للحصول على شعر ناعم ومستقيم من خلال الخضوع لعلاجات كيميائية مختلفة لفرد الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذه الوصفة الطبيعية لفرد الشعر.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن مكونات وصفة طبيعية تعالج جميع مشاكل الشعر وهي عبارة عن:

1 كوب من حليب جوز الهند

2 ملعقة طعام زيت جوز هند

2 ملعقة طعام جيلاتين بودرة

2 ملعقة طعام عسل عضوي

2 طحين دقيق الذرة

2 ملعقة طعام عصير ليمون

طريقة الاستعمال:

تسخين بعض حليب جوز الهند وزيت جوز الهند البكر.

استمر في تحريك الخليط برفق عند تسخينه على نار منخفضة.

إضافة بعض مسحوق الجيلاتين إلى الخليط ويقلب مرة أخرى بشكل جيد.

أضيفي بعض دقيق الذرة إلى مزيج التسخين.

امزجي المكونات برفق حتى تشكل عجينة شبه سميكة.

يرفع من على النار ويترك ليبرد.

بمجرد أن يبرد العجينة قليلًا.

أضيفي بعض عصير الليمون والعسل العضوي إليها وخلط جميع المكونات جيدًا.

تطبيق العجينة على شعرك.

خذ القسم الأيسر أولًا وقم بتقسيمه إلى أقسام فرعية أصغر.

ضع العجينة على كل قسم فرعي واحدًا تلو الآخر بمساعدة فرشاة.

بمجرد أن تقوم بتغطية جميع الأقسام الفرعية على الجانب الأيسر، انتقل إلى اليمين وكرر نفس الإجراء.
بعد تطبيق العجينة على كل شعرك ، قم بتغطية رأسك بغطاء دش واتركه لمدة نصف ساعة.
بعد 30 دقيقة ، اغسل شعرك بالماء البارد وقومي بتجفيفة .
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