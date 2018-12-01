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فن

روزالين البيه مفاجأة الكليب الجديد لـ مسار إجباري

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
سعيد فراج
اختار فريق مسار إجباري والمخرج تيمور تيمور الفنانة الشابة روزالين البيه لتصبح نجمة أحدث كليباتهم الذي صوروه لأغنية "فاكرة".

وكانت روزالين قد تم إختيارها الوجه الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

روزالين ممثلة مصرية شابة شاركت في عدة أعمال منها فيلم "تراب الماس"والفيلم القصير "شوكة وسكينة" الذي تم عرضه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

يذكر أن روزالين، دارسة للتاريخ بجامعة أوكسفورد بإنجلترا، وحاصلة على ماجستير في التمثيل من قبل معهد ‏LAMDA اقدم مدارس التمثيل بإنجلترا، و درست لسنة اضافية بالـ Actors Studio بنيويورك مع اليزابيث كيمب التي قامت بالتدريس النجوم العالميين برادلي كوبر وليدي جاجا في فيلم A Star Is born.

وقدمت روزالين أكثر من ٣٠ مسرحية بإنجلترا معظمها مسرحيات بطولة، وهي كاتبة سيناريوهات السينما والمسرح ايضا.

وعبرت روزالين عن سعادتها بالظهور في الألبوم الجديد لفرقتها المصرية المفضلة مسار إجباري.
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