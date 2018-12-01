ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:56 ص
دبلة دينا الشربيني
دبلة دينا الشربيني بقت رسمي ..عمرو دياب يظهر بدبلتين
محمد صبحي
ظهر الميجا ستار عمرو دياب خلال حفله مساء أمس الجمعة بالتجمع الخامس وهو يرتدي "دبلة" في يده اليمنى وأخرى في "اليسرى".

وعلق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني..بقت رسمي".

وأحيا الهضبة واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة مساء أمس، والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق ألبومه الأخير "كل حياتي".

من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته مرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور".

كما أمتع جمهوره بأغاني :"برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"،و" كنت في بالي" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين.
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
loading...

ترشيحاتنا

النيابة تعاين مسرح واقعة قتل ضابط بالأموال العامة لسائق بالمقطم

جماهير الاتحاد السكندرى تقذف جنش الزمالك بـ الحجارة

تعليق جروس على أداء الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

صفعة غير متوقعة لقناة الجزيرة على الهواء خلال قمة العشرين.. فيديو

شاب صيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء بالغردقة

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح جريمة قتل ضابط لسائق المقطم

توفيق عكاشة لمنتقدي طريقة حديثه: أنا مش قاعد على مصطبة.. فيديو

رد فعل غريب من رانيا يوسف على منتقدي فستانها بـ القاهرة السينمائي

مطاريد القلعة البيضاء يساهمون في إقصاء الزمالك من البطولة العربية

مصطفى بكري: مبارك مهدد بالحبس في حالة واحدة

ننشر كواليس قرار المالية بتحرير سعر صرف استيراد السيارات جمركيا

جماهير الاتحاد السكندري تشتبك مع نجم الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

فيديو

طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو
الهاني سليمان: الاتحاد يسعى للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة العربية ..فيديو
مصيلحي: سنلبي طلبات الجهاز الفني للاتحاد في يناير.. فيديو
حلمي طولان: سأحارب الاسترخاء في صفوف الاتحاد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟