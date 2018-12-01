دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور

ظهر الميجا ستار عمرو دياب خلال حفله مساء أمس الجمعة بالتجمع الخامس وهو يرتدي "دبلة" في يده اليمنى وأخرى في "اليسرى".



وعلق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني..بقت رسمي".



وأحيا الهضبة واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة مساء أمس، والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق ألبومه الأخير "كل حياتي".



من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته مرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور".



كما أمتع جمهوره بأغاني :"برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"،و" كنت في بالي" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين.