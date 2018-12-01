ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ماي: بريطانيا لن تستخدم مشروع جاليليو من أجل الدفاع والبنية الأساسية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
رويترز
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها لن تستخدم مشروع الفضاء جاليليو التابع للاتحاد الأوروبي للدفاع أو للبنية الوطنية الأساسية المهمة بعد خروجها من الاتحاد.

ويطور الاتحاد الأوروبي مشروع جاليليو لمنافسة نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي "جي. بي. إس"، ونشب خلاف بشأن جاليليو في وقت سابق من العام الجاري عندما اتهمت لندن الاتحاد الأوروبي باستبعاد الشركات البريطانية من المشروع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس المقبل.

وقال مكتب ماي إن بريطانيا ستدرس خيارات بناء نظام خاص بها لتحديد المواقع من خلال الأقمار الصناعية للمساعدة في توجيه الطائرات المسيرة العسكرية وإدارة شبكات الطاقة، وستعمل بريطانيا مع الولايات لاستمرار استخدامها لنظام "جي. بي. إس".

وقالت ماي، التي تحضر اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، في بيان: "كنت واضحة منذ البداية بأن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بشكل حازم بأمن أوروبا الجماعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن في ضوء قرار المفوضية بمنع مشاركة المملكة المتحدة بشكل كامل في تطوير كل جوانب جاليليو فمن الصواب إيجاد بدائل".

وأبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري أنها ستطالب بسداد ما يصل إلى مليار جنيه استرليني(1.3 مليار دولار) إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على استخدامها لمشروع جاليليو.

وقال مسئول بريطاني كبير إن مسألة المساهمات السابقة مازالت "قضية حية" ستُناقش في إطار المحادثات الخاصة بعلاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وقالت بريطانيا في أغسطس إن وكالة الفضاء البريطانية ستبدأ بدعم من وزارة الدفاع في بناء نظام أقمار صناعية بديل لجاليليو لضمان أمنها القومي إذا تم منعها من الدخول لبرنامج الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد وخصصت 92 مليون جنيه استرليني لذلك.

وقالت ماي: "لا يمكنني السماح باعتماد قواتنا المسلحة على نظام لا يمكن أن نكون متأكدين منه، هذا لن يكون في مصلحتنا القومية".
loading...

ترشيحاتنا

الشربيني: سيولة مرورية على جميع الطرق والمحاور اليوم .. فيديو

فى ذكرى وفاتها.. أزمة تسببت في عودة سامية جمال للرقص بسن الـ60

جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب 23 هاتف آيفون

هاشتاج مكالمة محمد بن راشد يتصدر تويتر .. اعرف ماذا قال حاكم دبي لشعبه

إغماءات وتزاحم شديد بحفل الهضبة في التجمع الخامس ..صور

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

الأزهر: المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه في 30 حالة

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في الشرابية

اليوم.. وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة اليابانية بالعبور

اعتداء ومحاولة نزع حجاب شقيقة الطفل السوري جمال ببريطانيا.. شاهد

صحة البحر الأحمر: نستهدف 281 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة

سبب معاناة جورج بوش الأب قبل وفاته اليوم عن عمر يناهز 94 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

فيديو

الشربيني: سيولة مرورية على جميع الطرق والمحاور اليوم .. فيديو
بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟