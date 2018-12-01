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ثقافة

الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة د.سماء يحيى تحت عنوان "حلاوة زمان"، وذلك بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

وقال الدكتور خالد سرور إن في معرض "حلاوة زمان" استمرار واضح من الفنانة سماء يحيى على حالة الشغف المذهل بمفردات الهوية البصرية الثقافية المصرية .. فأعمالها وموضوعاتها محفورة في وجدان المواطن المصري .. تستدعيها بذكاء وتوظفها في موضوعات معارضها برؤية خاصة .. تهتم الفنانة بالطبقة الشعبية وعاداتها وتقاليدها بوعيٍ واهتمام كبيرين بثراء وقيمة هذا المخزون الثقافي وتنوعه وتفرده .. تجربة شديدة التعلق بالأرض وبالناس وبالحياة تغوص في دروب الفن متشبثة بشخصيتها المصرية كعنوان أصيل لشخصيتها الفنية".

وحصلت سماء يحيى على دبلوم الفنون من كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 2000، وعلى درجة الدكتوراه من كلية التربية الفنية عام 2009، لديها العديد من المقالات النقدية والبحثية المنشورة، أقامت وشاركت في كثير من المعارض الشخصية والجماعية في مصر والخارج، ونالت العديد من الجوائز، ولها مقتنيات شخصية في مصر - كندا - السعودية - الكويت - إيطاليا – عمان – فلسطين.
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
الخميس .. افتتاح معرض حلاوة زمان لسماء يحيى بمتحف محمود مختار.. صور
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