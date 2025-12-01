إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وأتوبيس يسير عكس الاتجاه بكفر شكر

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها – المنصورة أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر شرق الرياح التوفيقي بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف ونقل 12 مصابًا إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم، وجارٍ رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.