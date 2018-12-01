إطلاق إشارة بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي بالإسماعيلية

تصل وزيرة الصحة والسكان الى ديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم، السبت، ثم تتوجه بمرافقة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية إلى لقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث من المقرر إطلاق إشارة بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على مرض فيروس "سى" من مقر مركز علاج الكبد التابع لهيئة قناة السويس ويليه جولة ميدانية على عدد من المراكز الطبية والعلاجية لمتابعة تنفيذ المبادرة.



وأعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية أنه تم رفع درجة الاستعداد والانتهاء تماما من تنفيذ جميع الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة والتجهيزات لبدء انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والتى يتم انطلاق فعالياتها فى المرحلة الثانية اعتبارا من صباح الغد السبت الموافق الأول من شهر ديسمبر بالاسماعيلية وضمن 11 محافظة على مستوى الجمهورية والتى تشمل محافظات كل من البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.



يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين والتوسع فى تنفيذ خطة البرنامج القومى للقضاء على فيروس سى ليشمل طلاب المدارس الثانوية والجامعات.



ومن المستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم بمحافظات المرحلة الثانية إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة وبإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.



ومن جهته أكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالاسماعيلية أن فرق العمل بالمحافظة موزعة على جميع المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الشباب والمديريات بالإضافة الى النقاط الرئيسية للتمركزات.



أوضح أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة لتنفيذ المبادرة مشيرا الى تجهيز وإعداد 318 فريقا طبيا و116 تمركزا و60 وحدة صحية و14 مستشفى عام ومركزى و32 مركز شباب ونادى رياضى و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة بالإضافة الى التنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس.



ويتم العمل بالمبادرة طوال الأسبوع بالإضافة الى أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

