تشكيل ريال مدريد وفالنسيا المتوقع لمعركة اليوم بالليجا

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع للفريقين، حيث جاء على النحو التالي:



ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.



خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال.



خط الوسط: مودريتش - يورنتي - كروس.



خط الهجوم: بيل - بنزيما - أسينسيو.



فالنسيا:

حراسة المرمى: نيتو.



خط الدفاع: جايا - باوليستا - جاراي - واس.



خط الوسط: جيديس - كوندوجبيا - باريخو - كوكيلين.



خط الهجوم: مينا - جاميرو.