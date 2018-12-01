الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في باريس

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع اليوم السبت على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري، وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.



وقالت متحدثة باسم شرطة باريس، إن السلطات ألقت القبض على 16 شخصا.



ويخشى المسؤولون من تسلل جماعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار في حركة (السترات الصفراء) التي تحتج على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.