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أخبار العالم

أيكيا تتعهد بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
رويترز
تعهدت أيكيا، أكبر شركة للأثاث في العالم، بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري 80 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل عامين.

وأصدرت شركة إنتر أيكيا التي تملك العلامة التجارية لأيكيا بيانا قالت فيه إن الالتزام يشمل مصانع أيكيا ومعظم مورديها المباشرين.

وأعلنت أيكيا تعهدها أمس الجمعة أي قبل يومين من اجتماع زعماء العالم في مدينة كاتوفيتسه البولندية للمشاركة في أهم اجتماع للأمم المتحدة بشأن المناخ منذ قمة باريس عام 2015 عندما تعهدت 195 دولة بالعمل على الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين.

وحذرت الأمم المتحدة يوم الخميس من أن درجات الحرارة في طريقها لارتفاع يتراوح بين ثلاث وخمس درجات هذا القرن.

وفي 2016، تسبب موردو أيكيا المباشرون ومصانع الشركة في انبعاث 3.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتنتج أيكيا نحو عشرة بالمئة من معروضاتها بنفسها وتحصل على الباقي من موردين.

وقال توربيورن لوف الرئيس التنفيذي لإنتر أيكيا في مقابلة إن رفع مستوى الكفاءة في الإنتاج والتحول إلى الطاقة المتجددة سيساعدان في تحقيق الهدف الجديد.

وعبرت أكثر من 400 شركة من بينها إتش اند إم وكوكاكولا وسوني عن التزامها بمبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتهدف للحد من الاحتباس الحراري العالمي عند أقل من درجتين مئويتين.
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