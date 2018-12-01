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محافظات

محافظ الجيزة: منح البطل عمر حجازي درع المحافظة تقديرا لبطولاته ..صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المغامر عمر حجازى، مثال للتحدي، وما حققه من إنجاز أثبت بالفعل قدرته على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها، مشيرًا إلى أن البطل الذي استطاع أن يتجاوز المحنة التى تعرض لها منذ ثلاث سنوات بإحدى قدميه، ولم تمنعه إعاقته من ممارسة الأنشطة الرياضية التى يفضلها حتى استطاع أن يكون أول مغامر وسباح مصرى يعبر خليج العقبة من الأردن إلى مصر خلال 8 ساعات.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعتز بأبنائها الذين يسطرون بعزيمتهم وتغلبهم على إعاقاتهم الجسدية حروف من نور، وتسعى دائمًا إلى احتضان الفعاليات التي ترسم معالم التحدى والطموح.

وأوضح أن الفاعلية التى دشنها الرياضى عمر حجازى كانت من أجل تنشيط السياحة ودعوة لشباب الوطن إلى الوقوف بجانب بلدهم الغالية مصر، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة منحت البطل عمر حجازي درع المحافظة تقديرا له ولما قدمه من إنجاز.

محافظ الجيزة: منح البطل عمر حجازي درع المحافظة تقديرا لبطولاته ..صور
محافظ الجيزة: منح البطل عمر حجازي درع المحافظة تقديرا لبطولاته ..صور
محافظ الجيزة: منح البطل عمر حجازي درع المحافظة تقديرا لبطولاته ..صور
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