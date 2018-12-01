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ديني

برنامج منشد الشارقة يقدم نخبة من ألمع المنشدين العرب

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:09 م
صدى البلد
محمود ضاحي
تستمر فعاليات برنامج منشد الشارقة أكبر مسابقة في الإنشاد في العالم برعاية حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي والشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الصحافة والإعلام.

و تضمّ قائمة لجنة التحكيم لدورة هذا العام المنشد محمود التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين في مصر، الذي يعدّ أول مصري يحصل على لقب سفير الإبداع للعام 2016 من رابطة الإبداع الدولية بفرنسا، إلى جانب اختياره كأفضل شخصية عربية مؤثرة لعام 2016 ضمن تكريم لأفضل 100 شخصية إنسانية، حيث عمل على تأسيس مدرسة الإنشاد الديني، ومؤسسة بيت الإنشاد، أول مدرسة متخصصة لتعليم فن الإنشاد الديني والابتهالات في جمهورية مصر العربية.

وتشتمل اللجنة في عضويتها كلّ من الفنان والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، حيث ترك بصمة لافتة على صعيد أضخم المهرجانات والاحتفالات الإنشادية حول العالم، مقدمًا أكثر من 5 ألبومات وأكثر من 20 كليبًا مصورًا في مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب المنشد والمقرئ الإماراتي أسامة الصافي الذي يمتلك في رصيده الفني 9 إصدارات إنشادية ومصحف مسجل، صاحب أول اصدار إنشادي في دولة الإمارات، وأول من مثّل دولة الإمارات دوليًا في مجال الإنشاد.

وفي هذا الصدد قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "يستعد منشد الشارقة في عامه الحادي عشر أن يقدم للجمهور نخبة من ألمع المنشدين العرب الذين أثروا الساحة الإنشادية خلال سنوات خبرتهم الطويلة والإبداعية في المجال، حيث استطاعوا من خلال ما قدموه من أعمال قيّمة أن يحجزوا لأنفسهم مكانة مرموقة على صعيد هذا الفنّ النبيل، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى البرنامج ويرفد المشاركين بخيارات معرفية كبيرة وواسعة".

وتابع المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "يلقى على لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة لا سيما في ظل التنوع اللافت والثري في الأصوات والمواهب لدى جميع المشاركين الـ 12 الذين يجمعون في حناجرهم ثقافات إنشادية من مختلف البلاد العربية، ولا شكّ بأن حضور الشيخ محمود التهامي الذي يعد واحدًا من أبرز الأصوات الإنشادية العربية يعدّ إضافة نوعية للبرنامج وللمشاركين على حدّ سواء".
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