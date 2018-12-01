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معتز عبدالفتاح: 15% من مواطني فرنسا تحت خط الفقر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:29 م
الدكتور معتز عبد
الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاه
حسام الحارتي
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقف لا يحسد عليه؛ لأنه يحضر قمة تجسد العلاقات بين الدول الاقتصادية الكبرى في الأرجنتين، في نفس توقيت المظاهرات التي اندلعت ببلاده احتجاجا على سياساته الاقتصادية.

وقال أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، "نسبة البطالة في الدول الأوروبية تصل لـ10%، و15% من المواطنين تحت خط الفقر فى فرنسا، وهذه الأرقام متقاربة مع بلجيكا، وباستثناء ألمانيا وإنجلترا فإن معدلات البطالة في كل أوروبا مرتفعة للغاية، وخاصة فرنسا"

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "لو ظلت النزعة نحو مزيد من الحشد لحركة السترات الصفراء، فإن إصرار ماكرون على موقفه سيكون خطأ شديدا، والرجل يخطو خطوات واسعة نحو سياسات تقشفية لكنه لا يقدم أي حلول للمجتمع".
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