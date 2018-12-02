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أخبار العالم

الصين والولايات المتحدة تعلنان اتفاقا مفاجئا بشأن الحرب الاقتصادية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:16 ص
دونالد ترامب وشي
دونالد ترامب وشي جين بينج
حسام رضوان
اتفقت الصين والولايات المتحدة على وقف فرض تعريفات جمركية جديدة مع إجراء الدولتين محادثات تجارية بهدف التوصل لاتفاق في غضون 90 يوما وذلك حسبما قال البيت الأبيض يوم السبت عقب محادثات جرت في الأرجنتين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وافق على عدم زيادة التعريفات على سلع صينية تساوي 200 مليار دولار إلى 25 في المئة ابتداء من أول يناير كانون الثاني مثلما أُعلن من قبل كما وافقت الصين على شراء كمية لم يتم تحديدها وإنما "كبيرة جدا" من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة ومنتجات أخرى .

وقال البيت الأبيض أيضا إن الصين" مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم(الأمريكية لنظم الاتصالات) التي لم تتم الموافقة عليها سابقا إذا أعيد تقديمها ".

وأضاف البيت الأبيض إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق في غضون 90 يوما مع الصين بشأن قضايا تجارية من بينها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والسرقة الإلكترونية والزراعة يتفق الجانبان على زيادة التعريفات الجمركية التي تبلغ نسبتها عشرة في المئة إلى 25 في المئة.

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