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بين الناس

أهالى قرية كفر نعمان يطالبون برفع مخلفات قص الأشجار من الطريق.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
وسام مختار
تقدم عدد من أهالى قرية كفر نعمان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، يطالبون الحي برفع مخلفات قص الأشجار من الطريق.

وقال الأهالى فى رسالتهم : ما حدث مجزرة ومذبحة للأشجار دون أى مبرر والأدهى من ذلك هو كمية المخلفات التى يتركونها من خلفهم وبسؤال احد الموجودين من الذى سيقوم برفع تلك المخلفات قال (انتوا لو عاوزين تشيلوها شيلوها) ياريت الاهتمام ولو فيه مبرر أو فائدة من قطع الأشجار ياريت يكون فيه اهتمام بالشكل الجمالى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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