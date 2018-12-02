أهالى قرية كفر نعمان يطالبون برفع مخلفات قص الأشجار من الطريق.. صور

تقدم عدد من أهالى قرية كفر نعمان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، يطالبون الحي برفع مخلفات قص الأشجار من الطريق.





وقال الأهالى فى رسالتهم : ما حدث مجزرة ومذبحة للأشجار دون أى مبرر والأدهى من ذلك هو كمية المخلفات التى يتركونها من خلفهم وبسؤال احد الموجودين من الذى سيقوم برفع تلك المخلفات قال (انتوا لو عاوزين تشيلوها شيلوها) ياريت الاهتمام ولو فيه مبرر أو فائدة من قطع الأشجار ياريت يكون فيه اهتمام بالشكل الجمالى.



