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أخبار العالم

ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
منار نور
هنّأ ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الإمارات بمناسبة العيد الوطني للإمارات والذي يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام.

وغرّد "خلفان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في عامنا السابع والأربعين للاتحاد نحتاج الى نخبة من المخططين الاستراتيجيين والمهندسين لصناعة المستقبل من أبناء الدولة الذين يملكون قدرة فائقة في صناعة المستقبل خطتنا إلى عام 2071 لا تعبر عن طموحنا أعتقد أن ما وضعناه لذلك التاريخ يجب ان نحققه بعد ربع قرن أو ثلاثين عامًا".

يأتي اليوم الوطني الإماراتي حينما تم إجماع حكام الإمارات السبع وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
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