ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني

هنّأ ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الإمارات بمناسبة العيد الوطني للإمارات والذي يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام.





وغرّد "خلفان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في عامنا السابع والأربعين للاتحاد نحتاج الى نخبة من المخططين الاستراتيجيين والمهندسين لصناعة المستقبل من أبناء الدولة الذين يملكون قدرة فائقة في صناعة المستقبل خطتنا إلى عام 2071 لا تعبر عن طموحنا أعتقد أن ما وضعناه لذلك التاريخ يجب ان نحققه بعد ربع قرن أو ثلاثين عامًا".



