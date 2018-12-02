حركة المطار.. مشاركة فى حملة 100 مليون صحة.. القاهرة يستعد لطوارئ التغيرات الجوية.. مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض السلاح.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية

الطيران المدني تشارك في حملة "100 مليون صحة" لفحص العاملين

مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض السلاح EDEX2018 المنعقد في القاهرة

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب الأحوال الجوية

شهد مطار القاهرة العديد من الأحداث على مدار الساعات القليلة الماضية، تضمن أبرزها الاستعداد لطوارئ التغيرات الجوية، بالإضافة إلى إعلان تأخر إقلاع 3 رحلات دولية، ويرصد "صدى البلد" أبرز ما نشر.وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، جاهزية المطار تماما لاستقبال موجات الشتاء بتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط، في حين تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل مع الموجات الطارئة، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة التي قد تشهدها البلاد خلال الشتاء.وقالت المصادر إنه يتم التنسيق الكلي والمتابعة باستمرار بين قطاع العمليات والقطاع الهندسي بالمطار، لمراجعة جاهزية المعدات على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.وأضافت أنه يتم تجنيب جميع المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين على المهبط بالالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب.وشاركت وزارة الطيران المدني اليوم، الأحد، في حملة 100 مليون صحة من خلال تواجد فريق من الأطباء تابع لوزارة الصحة، وذلك للاطمئنان على صحة العاملين بالوزارة وعمل الفحوصات الطبية المتوفرة في المبادرة للكشف عن الأمراض غير السارية «السكر والسمنة والضغط».وأكدت الوزارة أن الحملة مستمرة لمدة 15 يومًا بمقر الوزارة، وذلك تحت إشراف الدكتور مدحت بهي الدين، مدير عام الشئون العلاجية والمشرف على العيادات الطبية بالوزارة.يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير المعدية انطلقت أمس، السبت، حيث يستهدف الفحص 20 مليون مواطن فى 11 محافظة.وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن الإصابة بفيروس "سى" والأمراض غير المعدية تشمل محافظات "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها الناقل الرسمي لمعرض السلاح EDEX2018، الذي سينعقد في القاهرة لأول مرة خلال الفترة من ٣-٥ ديسمبر ٢٠١٨، وتنظمه وزارة الإنتاج الحربي تحت رعاية رئيس الجمهورية.ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.وشهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات بدول الخليج العربي.وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبي، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عدد من مطارات دول الخليج العربي.