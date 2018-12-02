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رياضة

فييرا يطلب تسجيل نهائي الكونفدرالية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
ريهام بكير - نور عادل
طالب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، جهازه الإداري تسجيل لقاء الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولى فى كأس الاتحاد الأفريقي.

ويحل الفريق المغربى ضيفًا على النادى الكونغولى مساء الأحد فى إياب الدور النهائي بكأس الكونفدرالية.

ويقترب فريق الرجاء من حصد اللقب هذا الموسم خاصة وأنه فاز فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويسعى " فييرا " للتعرف على آخر نقاط القوة والضعف لدى الفريق المغربى خلال هذه المباراة قبل مواجهته يوم 11 ديسمبر الجارى بكأس زايد للأندية الأبطال.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالى لملاقاة فريق ميساجيرو دى نجوزى البوروندى مساء الأربعاء المقبل فى لقاء العودة بالدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريق
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