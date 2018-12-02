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وزير الأوقاف: الوزارة تمضي قدما نحو التحول الرقمي الكامل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:09 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدكتور مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي بشكل كامل والمضي قدمًا نحو تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس دكتور عمرو طلعت، عن سعادته البالغة بلقائه وزير الأوقاف وجهوده في تطوير وتحديث منظومة العمل بوزارة الأوقاف، مشيدًا بالجهود المبذولة للتعاون البالغ بين الوزارتين، مؤكدًا مواصلة التعاون المشترك للمضي قدما نحو خطى جديدة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والميكني.

وفي بداية كلمته وجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الاتصالات، لما قامت به الوزارة من إسهام كبير في مجال حصر الأوقاف وتطوير منظومة العمل بهيئة الأوقاف المصرية، وأكد أن وزارة الأوقاف تمضي قدما نحو التحول الرقمي الكامل وهو جانب طموح، موضحًا أن الوزارة تمكنت من حصر جميع أملاك الأوقاف ورفعها وتطبيقها مساحيا على أرض الواقع، ونحن على ثقة كاملة بأن المستقبل القريب سيخرج عملا تاريخيًّا عظيمًا غير مسبوق في توثيق الأوقاف المصرية والتحول الرقمي الكامل بها.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تسعى للتحول الرقمي الكامل في كل مفاصل العمل بالوزارة، وتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم تدريب عدد (20) إماما وواعظة شهريا بأكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات على أيدي متخصصين من وزارة الاتصالات بداية من شهر يناير القادم 2019م.

وفي ختام اللقاء، نوه بأن الوزارة سوف تعمل بجهد متواصل مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمي لننتقل إلى التحول الحضاري معنى ومبنى في العاصمة الإدارية الجديدة وستنتقل مصر إلى الأفضل.
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