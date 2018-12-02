أمين الجامعة العربية يشهد تخرج دفعة ماجستير معهد الإنتاجية بالأكاديمية..صور

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم، الأحد، بتخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير معهد الإنتاجية والجودة بالإكاديمية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، وعدد من قناصل الدول والشخصيات السياسية.



وبلغ عدد الخريجين 251 خريجا يمثلون 6 دول عربية، مصر، الإمارات، فلسطين، ليبيا، سلطنة عمان، قطر.



وأعرب الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بمشاركة الخريجين لحظات تخرجهم ،وقال : أود أن أعبر عن عميق التهانى للخريجين وأولياء أمورهم في هذا اليوم الذى سيظل محفورا في ذاكرة الخريجين وذويهم .



وأشاد "ـبو الغيط بالمستوى المتقدم لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإمكانياتهم المتميزة مما الذى يعكس مدى تطور هذا الصرح العلمى العربي



وقال الأمين العام للجامعة العربية : سعادتى اليوم لاتوصف وانا اشاهد الفرحة في اعين كل طالب وطالبة مشيرا إلي أن ذلك الحدث يفرض علي الإنسان التفاعل معه .



وأضاف:نحتفل اليوم بتخريج 251 خريجا من 6 دول عربية، وأتمنى أن يتضاعف هذا الرقم، لأن مفتاح بناء الاقتصاد القوى هو الإنتاجية مشيرا إلي أنه لا يوجد اقتصاد قوى بدون صناعة وإنتاج وجودة، ووجه رسالة للخريجين، قائلا : لن يتحقق ذاتكم بدون العمل والبناء والإنتاج.



وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية أن هذا الاحتفال سيظل ذكرى محفورة في داخل نفوس الخريجين الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة وينتظرون الفرصة لرد هذا الجميل لاوطانهم.



وأعلن "عبد الغفار" عن حصول معهد الإنتاجية والجودة علي الشهادة الدولية التى تحمل الاستثمار في الأفراد من منظمة Investors in people وهى عبارة عن مواصفة تخصصية دولية تم صياغتها في بريطانيا عام 1989، بتوجيهات من رئيسة الوزراء آن ذاك مارجريت تاتشر والغرض منها التركيز علي رأس المال البشرى وتطويره مشيرا إلي أن تلك الشهادة ستنصف الأكاديمية ممثلة في معهد الإنتاجية والجودة كأول مؤسسة تعليمية تحصل علي هذا الاعتراف في مصر والثانية عربيا سالفورد.



وفي غضون ذلك قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتسليم شهادة الاعتماد للدكتور محمد حسن عبدربه عميد معهد الإنتاجية والجودة.



وضرب عبد الغفار مثلا بمعالي الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والذى قد حصل علي درجة الدكتوراه من المعهد في الجودة الشاملة عام 2008 ويعد احد رؤساء المنظمات العربية للعمل العربي المشترك.