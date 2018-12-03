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رياضة

محمد شيحة: غير مقتنع بـ وليد أزارو .. هو مش حسام حسن ولا متعب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:16 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
حسن العمدة
أبدى محمد شيحة وكيل اللاعبين، عدم اقتناعه بالمغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، رغم الأهداف الكثيرة التي يسجلها مع الأحمر ومشاركته بصورة أساسية مع الفريق.

وقال شيحة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن أزارو ليس حسام حسن أو عماد متعب أو عبد الحليم علي أو محمد فضل.

وتابع أن جون أنطوي الذي كان لاعبًا في الأهلي ورحل يعد أفضل بالنسبة إليه من وليد أزارو.
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