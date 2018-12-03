الزراعة: إزالة ملاعب الكرة حفاظا على قوت الشعب المصري

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حملة الوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة لإزالة بعض الملاعب المقامة على الأراضي الزراعية هدفها الحفاظ على قوت الشعب المصري باعتباره أهم من ملاعب الكرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة أن عدد الملاعب التي أنشئت على الأراضي الزراعية تصل إلى 2496 ملعبا وهذه مساحة كبيرة تقلص من الرقعة الزراعية.



وأوضح: "أرجو ألا يفهم أحد أننا ضد الشباب لكننا معنيون بتنفيذ القانون، ونحن نتعامل وفقا للقانون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وهذا القانون لم يفرق بين المباني وملاعب الكرة"، كما أن هذه الملاعب تفتقر لكل وسائل الأمن والسيطرة وحتى توصيل الكهرباء إليها غير قانوني وبالتالي لابد من توفير بدائل لكن يجب أن تكون بدائل شرعية.



وشدد على أن الوزارة ستزيل التعديات على جميع الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هناك زيادة سكانية كبيرة تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوية تحتاج في مقابلها زيادة في الإنتاج الزراعي.