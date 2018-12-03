الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

استقبل أشرف عبدالباقي، مساء أمس الأحد، العديد من نجوم الفن والمجتمع، الذين حرصوا على تهنئته بافتتاح مشروعه الجديد مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" والتي افتتحت رسميا ١ نوفمبر الماضي على خشبة مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد.



وحضر العرض كل من حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد رزق ومحمود عبدالمغني والمخرجة شيرين عادل والمخرج سعيد حامد.



جدير بالذكر أن عبدالباقي قام علي مدار الشهور الماضية باختيار المجموعة الجديدة والتي يصل عددها إلى ٤٠ شابا وفتاة، وقام بتدريبهم حتى يستطيع أن يضع اللمسات الفنية للعرض المسرحي الجديد والذي يتكون من فصلين، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.



مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج وورك شوب للإنتاج الفني، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.