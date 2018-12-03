ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، حملة مرورية مكبرة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط جميع المخالفات مع التوعية لقائدى سيارات النقل بضرورة الالتزام بالحمولات المقررة، والتى تتسبب فى وقوع الحوادث المرورية، وذلك تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن.



وأسفرت الحملة عن ضبط 18 سيارة نقل (مخالفة الحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية "مخالفات لعدم استخدام حزام الأمان، ولعدم ارتداء خـوذة الرأس، ومخالفة لاستخدام محمول خلال القيادة، وانتظار فى الممنوع، و3 مخالفات لمواكب أفراح، ومخالفات لانتهاء رخصة قيادة وتسيير وقيادة بدون رخصة، وتجاوز سرعة وحجز مركبات، و23 مخالفة ملصقات").



وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.