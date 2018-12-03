ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:55 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية أمن البحيرة، حملة مرورية مكبرة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط جميع المخالفات مع التوعية لقائدى سيارات النقل بضرورة الالتزام بالحمولات المقررة، والتى تتسبب فى وقوع الحوادث المرورية، وذلك تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 سيارة نقل (مخالفة الحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية "مخالفات لعدم استخدام حزام الأمان، ولعدم ارتداء خـوذة الرأس، ومخالفة لاستخدام محمول خلال القيادة، وانتظار فى الممنوع، و3 مخالفات لمواكب أفراح، ومخالفات لانتهاء رخصة قيادة وتسيير وقيادة بدون رخصة، وتجاوز سرعة وحجز مركبات، و23 مخالفة ملصقات").

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة
ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة
ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة
ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة
ضبط 18 سيارة نقل مخالفة للحمولة المقررة و1970 مخالفة مرورية بالبحيرة
loading...

ترشيحاتنا

حكم الشرع في أرباح شهادات الاستثمار

الموارد المائية تعلن فوز مصر بمقعد في المجلس العالمي للمياه.. وبرلمانيون: ورقة رابحة في مفاوضات سد النهضة.. يعزز وضعها في عقد الاتفاقيات الدولية

تظاهرة حب تجتاح السوشيال ميديا احتفالا بعودة الخطيب .. صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية

بنحليب يتوج هدافا لكأس الكونفدرالية

شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

هيئة الكتاب تفتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019

23 ديسمبر.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

ذكر يقضي الله به حاجتك دون دعاء

تضامن النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستحل مشاكل الزواج

قطر تنسحب من أوبك اعتبارا من يناير المقبل

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

فيديو

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية
شاهد..نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة
المرور: غلق طريق القطامية - العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟