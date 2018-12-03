محافظ بني سويف يزور مصابي تصادم الصحراوي ويوجه بـ دفن الضحايا..صور

زار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مستشفى بني سويف النموذجي للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة قرب نفق قرية أبو صالح، والذي أسفر عن 25 مصابًا و4 وفيات.



وبحسب بيان، اليوم الاثنين، شدد المحافظ على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، موجهًا بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.



واطمأن المحافظ من مدير المستشفى الدكتور هاني همام، على الوضع الصحي لأحد المصابين الذي أصيب بنزيف بالمخ، حيث أكد مدير المستشفى أنه جرى تحويله للعمليات لإجراء عملية جراحية له.



وطالب المحافظ مسؤولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيًا على المجهودات الكبيرة التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.