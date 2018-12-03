ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 9746 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال الفترة من الاثنين 26 نوفمبر وحتى الأحد 2 /12 /2018 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة 9746 حالة تعد على مساحة 366 فدانا.

وأضاف المحافظ أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في حملات إزالة التعديات البسيطة والمتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.

أوضح التقرير الذي أعده مركز معلومات التنمية المحلية على المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 6172 حالة ازالات بسيطة وكذلك 3407 حالات لازالات متوسطة، كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة 167 حالة إزالة جسيمة.

وكان المحافظ قد وجه بتسخير جميع إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مبان عشوائية.
إزالة 9746 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
إزالة 9746 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
إزالة 9746 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
loading...

ترشيحاتنا

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018

محافظ بني سويف يزور مصابي حادث التصادم ويوجه بتسريع إجراءات دفن الضحايا

رمضان صبحي على أبواب الأهلي

عادل مصطفى يغادر إلى إثيوبيا.. غدا

محمود سعد يكشف أسرار زواج شادية السري من صلاح ذو الفقار وحب فريد الأطرش لها

الأهلي يستعين بـ جيلبرتو لإنهاء صفقة أول أغسطس

محمد صلاح على موعد مع الفوز بالكرة الذهبية.. اليوم

بعد طرده من الأهلي.. جاريدو يدخل تاريخ أفريقيا من أوسع أبوابه

أول تعليق من مصرية بعد فوزها في انتخابات حزب المحافظين بكندا.. صور

أرض الأمان ..أغنية معرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية ..فيديو

كرم كردي يفجر مفاجأة بشأن إمكانية استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى كفر موسى بالشرقية للمحافظ: هنموت صعقا بالكهرباء.. صور

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب فى الأرجنتين...صور

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

فيديو

المرور: إجراءات مشددة ضد قائدي التوك توك حال سيرهم على الطرق الرئيسية
الصحة: 4 وفيات وإصابة 26 بحادث تصادم الطريق الصحراوى.. فيديو
شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟