إزالة 9746 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال الفترة من الاثنين 26 نوفمبر وحتى الأحد 2 /12 /2018 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة 9746 حالة تعد على مساحة 366 فدانا.



وأضاف المحافظ أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في حملات إزالة التعديات البسيطة والمتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.



أوضح التقرير الذي أعده مركز معلومات التنمية المحلية على المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 6172 حالة ازالات بسيطة وكذلك 3407 حالات لازالات متوسطة، كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة 167 حالة إزالة جسيمة.



وكان المحافظ قد وجه بتسخير جميع إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مبان عشوائية.

