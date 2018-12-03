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حوادث

ضبط شقيقين كونا تشكيلًا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:25 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شقيقين بالدقهلية كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظتى الدقهلية والشرقية، إرتكبا 5 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمـــن الدقهلية، قيام عامل وشقيقه "مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 حوادث سرقة بدوائر مراكز شرطة "دكرنس، المنصورة، والحسينية بالشرقية" وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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