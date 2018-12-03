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أخبار العالم

أمير الكويت يستعرض مع وزيرة خارجية السويد ترتيبات المباحثات اليمنية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
أ ش أ
استعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، والوفد المرافق لها، الترتيبات المتعلقة بالمباحثات التي ستعقد في السويد بشأن الأزمة اليمنية.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح - سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في مكتبه اليوم، مع وزيرة الخارجية السويدية مارجور والستروم، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، قد وصلت إلى الكويت أمس في زيارة رسمية، تلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين الكويتيين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، قد أعلن الخميس الماضي، استمرار العمل لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات في السويد، خاصة في ظل المرحلة الحرجة للأزمة اليمنية حاليا، مشيرا إلى أنه رغم أن الجهود الأممية لعقد جولة المحادثات تسير على قدم وساق، إلا أن تفاصيل أو ملامح المفاوضات المرتقبة، لم تتضح بعد.

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