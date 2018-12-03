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اقتصاد

فريد: إدارة البورصة تعمل على الانتهاء من سوق المشتقات المالية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
محمد يحيى
اكد محمد فريد رئيس البورصة، أن البورصة تسعي إلي تطبيق آلية الشورت سليلنج أو ما بعرف بالية تسليف الاسهم، متوقعا أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والانتهاء من تطوير برنامج التداولات لتبدأ العمل بالآلية الجديدة خلال الربع الأول من عام 2019.

واضاف خلال كلمته في الجلسة الأفتتاحية لليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي يعقد اليوم الاثنين، أن إدارة البورصة تعمل علي الانتهاء من سوق المشتقات المالية، مؤكدا أن البورصة تعمل علي إتمام برامج التسوية والمقاصة ووضع الضمانات الخاصة بالمشتقات، بالإضافة إلى برنامج تداول العقود الآجلة، بالإضافة إلي كافة القواعد الخاصة بالسوق علي أن يتم التطبيق نهاية العام المقبل.
وذكر أن البورصة تحري الانتهاء من قواعد صانع السوق بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقدمت شركتين للحصول علي رخصة صانع السوق، متوقعا الانتهاء بدء نشاط صانع السوق مطلع يناير من العام الجديد.

واوضح رئيس البورصة أن هناك نقلة نوعية في الإطار المتعلق لسوق المال، مؤكدا أن هناك رؤية جديدة تهدف إلي تنشيط سوق المال، انت بوضع معايير هامة تعتمد علي زيادة المعروض من الاوراق الماليه، وتحسين جودة الإفصاحات التي تقدمها الشركات .
واشار فريد إلي أن البورصة بدأت في العمل علي تدريب مسؤلي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، بالإضافة إلي ضرورة العمل عليرفغ معدلات التداول علي بعض الاسهم بالسوق.
وتابع رئيس البورصة، أن هناك عدة إجراءات ما لتحسين معدلات التواصل مع جميع افراد السوق ، بالإضافة إلي قرارات زيادة معدلات التداولات مشيرا إلي أن هناك ١٣ قرارا اتخدته إدارة البورصة خلال العام الماضي ساهم في تحقيق هذا الغرض.

وأوضح فريد أن أبرز القرارات التي تمت كان تخفيض زمن ايقاف التداول على الاسهم من 30 دقيقة ليصل إلى 10 دقائق، وكذلك وحدة المزايدة ، والتعديلات التي أجريت علي آلية التداول في ذات الجلسة.
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