مساعدة ميجان ميركل تستقيل من وظيفتها لهذا السبب

أعلنت صحيفة " صنداي ميرور"، أن ميليسا توباتي المساعدة الشخصية لميجان ميركل دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، تقدمت باستقالتها من وظيفتها بعد 6 أشهر من عملها مع ميجان.



ووفقًا لصحيفة صنداي، فإن مساعدة ميجان أكدت أنها تعرضت لضغط كبير خلال عملها مع ميجان ميركل خاصة بعد زواجها، وأن ميجان كثيرة الطلبات مما يعرض مساعدتها للكثير من الضغط الذي جعلها تنار في البكاء وتتخذ قرارًا بالاستقالة.



وخلال الأيام الماضية، انتشرت عدة أنباء عن وجود خلاف قوي بين ميجان ميركل ونظيرتها كيت ميدلتون زوجة الأمير هاري بسبب طريقة تعامل ميجان لبعض موظفي القصر، مما جعل كيت تتدخل لترفض طريقة تعاملها معهم.



وبعد تداول هذه الأنباء، قرر القصر الملكي أن يصدر بيانًا رسميًا ليحسم هذا الأمر، وبالفعل خرج بيان رسمي ينفي وجود خلافات بين كيت وميجان بسبب موظفي القصر.

