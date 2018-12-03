رئيس مجلس الدولة يلتقي وزير العدل السعودي لتدعيم أوجه التعاون بين البلدين .. صور

قام المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بلقاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودى، وذلك لتدعيم كافة أوجه التعاون والتبادل القانونى بين البلدين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء التشاور وبحث أوجه التعاون القضائي بين الجانبين ، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة، ووفد قضائي رفيع المستوى للمملكة العربية السعودية.



كما زار رئيس المجلس وأعضاء الوفد المرافق "هيئة مكافحة الفساد" والتي تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية.



وأطلع رئيس مجلس الدولة، الجانب السعودى على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقا لخطة المملكة فى القضاء على الفساد المالى والإدارى.



كما أطلع الوفد المصرى الجانب السعودى على سبل التقاضي والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل فى الدعاوى.



وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتي المجالات القانونية ، وعن القسم القضائي أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي .



وودع الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب ، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلًا بديوان المظالم ومحاكمة والهيئات الأخرى متمنيا دوام التوفيق والتعاون المستمر بين الجانبين.



وعبر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم بكلمات عن سعادته بهذه الزيارة ، واصلًا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما أسدى الشكر لمعالي رئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربًا عن سعادته بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصرى والقضاء السعودى على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائي بين الجانبين .



