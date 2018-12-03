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أخبار العالم

ماكرون يصرف مكافأة استثنائية للشرطة بعد الاشتباكات مع السترات الصفراء

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:51 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رحيم يسري
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم ، عن مكافأة استثنائية لرجال الشرطة وقوات الأمن في أعقاب احتجاجات السترات الصفراء التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسئولين أمنيين في الإليزيه بحثوا خلاله الأزمة، وتمنى الرئيس الاعتراف بـ"التزام" رجال الأمن بدورهم فيما لم تكشف الصحيفة عن قيمة المكافأة أو تفاصيلها. 

وكان من المقرر أن يجتمع ممثلو السترات الصفراء بمسئولين من الحكومة يوم الثلاثاء، إلا أن متحدث باسم الحركة أعلن رفض الحوار مع الحكومة "لأسباب أمنية".
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