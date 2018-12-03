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عمرو أديب مهاجما وحيد حامد: الناس دي ذنبها في رقبتك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:28 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
حسام الحارتي
هاجم الإعلامي عمرو أديب ، الكاتب الصحفي وحيد حامد ، بعد اتهامه لمستشفى "57357"، ووقف التبرعات وفقدان الثقة من جانب المواطنين.

وتساءل أديب عبر برنامج " الحكاية " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، قائلا: "مين اللي هيعوض الأطفال عن الفلوس اللي راحت، الناس دي ذنبها في رقبتك ".

وطالب أديب الكاتب الصحفي وحيد حامد بالاعتذار الرسمي للمواطنين ، وأطفال "57357 " الذين كادت أن تنحدر حياتهم بعد توقف التبرعات التي تعد الأمل الأخير في حياتهم.
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