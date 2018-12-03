رسميا.. مبابي أفضل لاعب صاعد في 2018

توج الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب صاعد، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



جاء الإعلان عن فوز مبابي بالجائزة، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في قاعة جراند بلاسيس بالعاصمة الفرنسية باريس، وقدمه اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا.



كان مبابي، تألق مع منتخب بلاده وقاده للفوز بمونديال روسيا، بعد الفوز على كرواتيا بالمباراة النهائية للبطولة.