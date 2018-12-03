طارق لطفي يكشف موعد طرح فيلمه الجديد 122

شارك الفنان طارق لطفي بوستر تشويقي لفيلمه الجديد "122"، مدون عليها عبارة "احذر فالمطاردة ستبدأ .. موعدنا يناير 2019"، ليكشف بذلك عن الموعد النهائي لعرض الفيلم في السينمات بعد فترة من تشويق الجمهور.



الفيلم يقوم ببطولته طارق لطفى وأمينة خليل وأحمد داود وتأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى فى أولى تجاربه السينمائية فى مصر.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى داخل مستشفى ويتعرض نزلائها الى عديد من المواقف الصعبة داخلها.